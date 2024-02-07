Ракова: Акушерско-гинекологический блок комплекса ИКБ №1 принял первых пациенток
В новом лечебно-диагностическом комплексе Инфекционной клинической больницы № 1 начал работу современный акушерско-гинекологический блок. Недавно он принял первых пациенток, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Медики могут проводить там все необходимые виды диагностики и лечения мам и новорожденных с инфекционными заболеваниями.
В блоке размещены уникальные родовые боксы, оснащенные самым современным оборудованием. Пациентка находится в боксе на протяжении всего периода родов. Здесь же проводятся инструментальные и лабораторные обследования.Сразу после рождения каждый ребенок осматривается врачом-неонатологом. При необходимости в любом из родовых боксов может быть развернута операционная для экстренного вмешательства.
В целом работа по развитию акушерско-гинекологической службы Москвы продолжается активными темпами. В ноябре в столичных женских консультациях начали вести прием дежурные врачи.
Благодаря этому женщины могут получать квалифицированную помощь непосредственно в день обращения и без предварительной записи, если у них возникла потребность в срочной консультации. При необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию.
Кабинеты дежурного врача работают уже в 50 женских консультациях Москвы, до конца года их откроют в 70 структурных подразделениях. Порядок работы дежурных врачей сформировали ведущие профильные специалисты, заместители главных врачей по акушерско-гинекологической помощи медорганизаций Москвы в составе рабочей группы.
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