Ракова: 84 организации соцсферы победили в конкурсе грантов «Москва – добрый город»
В столице закончился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций в социальной сфере «Москва – добрый город», финансовую поддержку от города на реализацию своих проектов получат 84 НКО. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что инициативы 84 НКО в следующем году помогут более 30 тыс москвичей. По словам Раковой, за пять лет конкурса победителями стали 464 социально ориентированных НКО, а адресную помощь получили более 80 тысяч горожан. Помощь получают, в частности, люди с инвалидностью, многодетные и приемные семьи, а также горожане старшего поколения.
Ракова подчеркнула, что с 2024 года 84 победителя начнут реализовывать важные для москвичей и столицы проекты, на которые Москва каждый год выделяет 400 млн рублей.
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