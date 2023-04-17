Ракова: 50 тысяч москвичей воспользовались бесплатными автобусами проекта «Маршрут к долголетию»
Пассажиропоток в центры московского долголетия увеличился на 30% благодаря запуску новых автобусов «Маршрут к долголетию». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что пилотный проект «Маршрут к долголетию» был запущен летом прошлого года. Он направлен на то, чтобы посещение центров московского долголетия было еще удобнее, и горожанам старшего возраста было легче поддерживать активный образ жизни.
«Так, после запуска еще двух бесплатных автобусов пассажиропоток в центры увеличился на 30%. Среди пассажиров не только опытные участники проекта, но и новички ... "Маршрут к долголетию" действительно пользуется большой популярностью у горожан старшего возраста, проектом уже воспользовались более 50 тысяч москвичей», — поделилась Ракова.
В ближайшем будущем столичные власти планируют увеличить число курсирующих автобусов. Транспорт связывает все центры московского долголетия и районы, в которых пока нет ЦМД. Активисты ездят друг к другу в гости, посещают экскурсии, организовывают совместные проекты, создают общегородские объединения и творческие коллективы.
Одними из первых «Маршрут к долголетию» освоили активисты ЦМД «Московский». В столице появился отдельный клуб путешественников, участники которого посещают музеи, усадьбы, монастыри города и области. По пути в другие ЦМД пассажиры успевают посетить экскурсии в Большом театре, доме Пашкова, усадьбах «Остафьево», «Дунино», «Мелихово» и «Ленинские горки», планетарии, музее Владимира Высоцкого, другие достопримечательности.
В Москве работает уже более 70 центров московского долголетия. Планируется, что в текущем году ЦМД откроются практически в каждом районе города. Информация о центрах, адреса и календарь активностей доступны на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
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