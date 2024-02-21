Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой после отзыва лицензии у «Киви»

Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. В приложении указано, что банк делает все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.

Платежная система Contact работать не будет из-за отзыва лицензии у «Киви банка»

Проблемы с оплатой связи через приложение Райффайзенбанка связаны с отзывом лицензии у Киви-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Об аналогичных проблемах сообщают клиенты банка «Точка».

Вероятной причиной отзыва лицензии у «Киви банка» стало финансирование терроризма при помощи организации, заявил в разговоре с «Радиоточкой НСН» главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко. Это плохая новость для банка, но хорошая для его клиентов, уверяет аналитик банковской сферы. Если проблема кроется в «антиотмывочном» законе, с большой долей вероятности денежные средства пользователей «Киви-Банка» вернутся их владельцам.

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ФОТО: РИА Новости
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