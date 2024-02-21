Платежная система Contact работать не будет из-за отзыва лицензии у «Киви банка»
21 февраля 202412:00
Платежная система Contact не будет работать из-за отзыва лицензии у «Киви банка», говорится в сообщении Банка России в своем Telegram-канале.
В ЦБ уточнили, что банк являлся оператором платежной системы. «Киви кошелек» и система Contact стали недоступны спустя некоторое время после отзыва лицензии у «Киви банка».
Ранее утром Центробанк пояснил, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Заявление регулятора приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru