Райффайзен Банк тестирует в Москве покупку долларов через банкоматы
Тестирование покупки американских долларов стартовало в банкоматах Райффайзен Банка. Об этом кредитная организация завила в своём Telegram-канале.
Уточняется, что речь идёт о пяти банкоматах, расположенных в Москве. Для покупки валюты потребуется только пластиковая карта «Мир» Райффайзен Банка.
«За один раз можно купить до 5000 долларов. Курс такой же, как в кассе банка. Снять доллары с валютных и виртуальных карт не получится», - говорится в сообщении.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что в Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru