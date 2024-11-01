Райффайзен Банк тестирует в Москве покупку долларов через банкоматы

Уточняется, что речь идёт о пяти банкоматах, расположенных в Москве. Для покупки валюты потребуется только пластиковая карта «Мир» Райффайзен Банка.

«За один раз можно купить до 5000 долларов. Курс такой же, как в кассе банка. Снять доллары с валютных и виртуальных карт не получится», - говорится в сообщении.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что в Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать.

