Геи не обрадовались росту числа толерантных к ЛГБТ россиян

«В таких социологических опросах очень многое зависит от постановки вопроса. Если поставить вопрос именно в такой плоскости, а поддерживаете ли вы равные права для представителей секс-меньшинств, то как раз число позитивных ответов будет значительно выше. Опрашиваемые люди не понимают, что вкладывается в понятие равных прав для представителей ЛГБТ-сообщества. Если вы спросите их отдельно, а поддерживаете вы, допустим, легализацию однополых браков, а это тоже равенство прав разнополых и однополых пар и должно подразумеваться под этим вопросом, то вам будет категорический ответ нет. И так можно пройтись по целому ряду вопросов, вытекающих из этого общего вопроса, который был задан Левада-центром», — пояснил ЛГБТ-активист.

Собеседник НСН вспомнил, что в 2005 году на аналогичный общий вопрос о равных правах положительно ответили 51% россиян. Однако ввиду размытых понятий граждан о равных правах это не означало и не означает, что именно столько россиян выступают за равноправие разнополых и однополых пар, отметил активист.

«Конечно, есть какая-то позитивная динамика в отношении к ЛГБТ-сообществу в обществе целом, но я бы не придавал этому грандиозного значения, потому что вряд ли это приведет к каким-то изменениям в законодательстве или каким-то позитивным сдвигам в российском обществе», — резюмировал Николай Алексеев.

Напомним, что в 2013 году Госдума РФ приняла закон, устанавливающий административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в виде штрафа от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

