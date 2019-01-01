Геи не обрадовались росту числа толерантных к ЛГБТ россиян
Основатель Московского гей-прайда Николай Алексеев рассказал НСН, почему данные опросов не отображают реальное отношение россиян к ЛГБТ-сообществу.
Почти половина россиян выступила за равные права для представителей сексуальных меньшинств. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. Социологи выяснили, что 47% россиян считают, что геи и лесбиянки должны пользоваться в стране такими же правами, как и другие граждане. При этом 43% с этим не согласились, а 9% респондентов затруднились ответить. Примечательно, что о положительном отношении к людям нетрадиционной ориентации заявили всего 3% респондентов, а 56% признались, что скорее относятся к сексуальным меньшинствам отрицательно. О безразличии к ЛГБТ-сообществу высказались 39% опрошенных Левада-центром.
Отмечается, что в этом году социологи зафиксировали самый высокий показатель поддержки равных прав для людей нетрадиционной ориентации за последние 14 лет исследований. Однако это не означает, что в российском обществе что-то кардинально поменялось, так как многое зависит от постановки вопроса, отметил в беседе с НСН активист ЛГБТ-движения, основатель Московского гей-прайда Николай Алексеев.
«В таких социологических опросах очень многое зависит от постановки вопроса. Если поставить вопрос именно в такой плоскости, а поддерживаете ли вы равные права для представителей секс-меньшинств, то как раз число позитивных ответов будет значительно выше. Опрашиваемые люди не понимают, что вкладывается в понятие равных прав для представителей ЛГБТ-сообщества. Если вы спросите их отдельно, а поддерживаете вы, допустим, легализацию однополых браков, а это тоже равенство прав разнополых и однополых пар и должно подразумеваться под этим вопросом, то вам будет категорический ответ нет. И так можно пройтись по целому ряду вопросов, вытекающих из этого общего вопроса, который был задан Левада-центром», — пояснил ЛГБТ-активист.
Собеседник НСН вспомнил, что в 2005 году на аналогичный общий вопрос о равных правах положительно ответили 51% россиян. Однако ввиду размытых понятий граждан о равных правах это не означало и не означает, что именно столько россиян выступают за равноправие разнополых и однополых пар, отметил активист.
«Конечно, есть какая-то позитивная динамика в отношении к ЛГБТ-сообществу в обществе целом, но я бы не придавал этому грандиозного значения, потому что вряд ли это приведет к каким-то изменениям в законодательстве или каким-то позитивным сдвигам в российском обществе», — резюмировал Николай Алексеев.
Напомним, что в 2013 году Госдума РФ приняла закон, устанавливающий административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в виде штрафа от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.
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