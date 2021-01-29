В Совфеде назвали условие возвращения студентов в вузы

Председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в эфире НСН объяснила решение Минобрнауки.

Российские вузы смогут вернутся к обучению в очном формате с 8 февраля. Такой приказ выпустило Минобрнауки.

Как уточняет агентство РИА Новости, переход на очное обучение необходимо будет согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора.

Председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в эфире НСН объяснила решение ведомства.

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«Безусловно, это радостная весть. Мы получаем огромное количество обращений от студентов, чтобы скорее закончить дистанционный формат обучения. И самое главное условие, чтобы студенты возвращались, это эпидемиологическая ситуация в конкретном субъекте Российской Федерации. Уже сейчас порядка 40% студентов в очном режиме учатся, там, где ситуация позволяет. Но мы видим, что в лучшую сторону выравнивается ситуация и в остальных субъектах», — сказала Гумерова.

Она напомнила, что при очном формате учебы противоковидные ограничения сохранятся.

«Ограничения и меры профилактики разработаны Роспотребнадзором. Это и ношение масок, и рассадка в шахматном порядке, и социальная дистанция, ограничения на проведение массовых мероприятий. И они применяются в зависимости от ситуации в регионе. Самое важное сегодня — это участвовать в вакцинации. Как студентам, так и преподавателям. Потому что многие преподаватели в возрасте 65 лет и старше, то есть в зоне риска», — указала сенатор.

Она выразила надежду, что возвращение студентов в вузе не приведет к новой волне заболевания.

«Я сторонник того, чтобы мы делали максимально возможное для профилактики распространения коронавируса, чтобы не допустить третью волну», — заключила собеседница НСН.

Ранее Гумерова в эфире НСН предложила студентам из-за дистанционной формы обучения обращаться не в суд, а в профсоюзы и профильные ведомства.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирусвузы
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