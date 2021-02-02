«Радио Свобода» вновь оштрафовали за отсутствие маркировки о СМИ-иноагентах

Отмечается, что «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» получило штраф по 500 тысяч рублей по четырём протоколам. Кроме того, генерального директора организации оштрафовали по четырём протоколам по 50 тысяч рублей.



РКН подчеркнул, что согласно российскому законодательству материалы СМИ-иноагентов должны распространяться на территории страны с соответствующей маркировкой. Норма призвана проинформировать читателя о том, что материалы ресурса «преследуют интересы других государств».

Неделей ранее ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» оштрафовали за отсутствие маркировки на 1,1 млн рублей.

