Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» за отсутствие маркировки о СМИ-иноагентах

Мировой суд оштрафовал на 1,1 млн рублей ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (владельца ряда СМИ, признанных в РФ иноагентами). Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

Отмечается, что общество и его генеральный директор получили штрафы по четырём протоколам РКН за нарушение правил маркировки СМИ, признанного в России исполняющим функции иноагента.

В РКН напомнили, что по законодательству материалы СМИ-иноагентов должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой.

«Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», — добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал указ о внесении поправок в законодательство об иноагентах. Сейчас в реестре СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, значатся 17 изданий и пять физических лиц.

