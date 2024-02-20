«Радио Свобода» внесли в список нежелательных в РФ организаций

«Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)(«Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «РСЕ/РС») (США)», - говорится в перечне на сайте ведомства.

Отмечается, что 2 февраля 2024 года решение о признании медиакорпорации нежелательной организацией на территории РФ было принято российской Генпрокуратурой.

Ранее Минюст РФ включил в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американскую некоммерческую организацию Anarchist Black Cross Federation (ABCF, «Федерация анархического черного креста»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

