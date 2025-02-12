Работу ресторана «The Бык» в Москве приостановили после сообщения об отравлении

В Москве проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в ресторане «The Бык» в доме 48 по 2-й Брестской улице: в продуктах нашли бактерии группы кишечных палочек, работу предприятия приостановили судом на 60 суток, оно опечатано с 27 января. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что по жалобе гражданина об отравлении едой в заведении провели внеплановый выборочный контроль, были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов.

Согласно данным, в ресторане не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, она хранится без маркировки изготовителя и информации об условиях хранения и сроках годности, нарезанные ингредиенты хранятся без холода, в зонах хранения продуктов нет градусников. Кроме того, в ресторане неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования.

Надзорное ведомство сообщило, что в продуктах проверяющие нашли санитарно-показательные микроорганизмы: повышенное количество микроорганизмов и бактерии группы кишечных палочек. По результатам выборочного контроля с реализации сняли 544 кг пищевой продукции. Тверской суд приостановил работу ООО «Брест-Стрит» 5 февраля на 60 суток.

Ранее Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе торговых точек сети «Светофор» в Московской, Новгородской, Ростовской и Вологодской областях. Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с НСН заявлял, что покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор». По его словам, у профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений, передает «Радиоточка НСН».

