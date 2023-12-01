Из AppStore удалили мобильные приложения РЖД, «Ситидрайв» и «Сбермаркет»

В РЖД отметили, что уже установленные версии продолжают работать.

«Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится», - подчеркнули в компании.

В «Ситидрайве» и «СберМаркете» также указали на работоспособность ранее установленных приложений. В каршеринге также отметили, что «ищут альтернативные пути установки приложения».

Ранее из Google Play пропали мобильные приложения российских банков «Почта банк» и «Русский стандарт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

