Работодатели высказались о продлении майских праздников
Пятая часть работодателей продолжит работать с 4 по 7 мая, но больше половины пока не решили, будет ли работать компания в продленные праздничные дни. Это следует из экспресс-исследования Headhunter.
Опрос проходил с 23 по 25 апреля среди 200 российских работодателей, сообщает РИА Новости. Больше половины (54%) опрошенных еще не решили, будет ли компания работать или сотрудников отправят на выходные.
Есть те, кто точно решил следовать обычному календарю – 23% работодателей, также 23% уже точно уйдут на длинные майские каникулы.
Накануне Владимир Путин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением зарплаты для работников.
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