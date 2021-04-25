Москвичей не порадовали прогнозом погоды на «майские»
В первые две недели мая москвичей ожидает холодная погода, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии телеканалу «Звезда».
«Потепления не будет вообще… По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время», — сказал синоптик.
Температура в столице днем не поднимется выше +15 градусов, погода будет сопровождаться скоротечными очаговыми осадками, отметил Тишковец.
Ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что москвичам не стоит ждать теплую погоду до конца апреля.
«Температура воздуха в столичном регионе будет отставать на несколько градусов от климатической нормы. В ближайшие выходные прохладно, ветрено. В воскресенье, 25 апреля – облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью в Москве 0…+2 °C, по области от –2 до +3 °C, днём +7…+9 °C, в Подмосковье +4..+9 °C. Ветер юго-западный, 6 -11 м/с, с порывами до 15 м/с. С понедельника, 26 апреля станет только на несколько градусов повыше», - рассказала метеоролог.
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