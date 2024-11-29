В РФ с начала года трудоустроили на 40% больше мигрантов, чем в 2023 году

По итогам 10 месяцев в рамках реализации комплекса правовых, организационных и материально-технических мер в России трудоустроили на 40% больше мигрантов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Так, число поступивших в органы внутренних дел уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с мигрантами достигло 2,5 миллионов.