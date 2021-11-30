Попова призвала россиян остаться дома в новогодние праздники
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам на новогодние каникулы остаться в стране и отказаться от заграничных путешествий.
«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, (следует – прим. НСН) провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи», - сказала Попова.
Она отметила в этой связи, что у путешественников «есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем со здоровьем».
Ранее Попова сообщила, что в России вводится 14-дневный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru