Работавшим в сельской местности россиянам предложили повысить пенсию

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выплачивать повышенную пенсию людям, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет, сообщило URA.RU.

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Сейчас люди, которые на момент назначения переехали в город, но проработали 30 лет в селе, не получают повышенную пенсию. Кроме того, повышенная пенсия не назначается, есть село вошло в состав городского округа.

Нилов подчеркнул, что это неправильно и что Госдума будет решать этот вопрос в рамках соцподдержки. Он добавил, что с 1 января будет произведен перерасчет выплат и гражданам, у которых забрали надбавку, вернут разницу, и больше снижать пенсию не будут.

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ФОТО: pixabay.com
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