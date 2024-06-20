Работающим пенсионерам не будут компенсировать остановку индексации в 2016 году
Работающие пенсионеры не будут получать выплаты, которые им недоплачивались из-за приостановки индексации в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Внесенные изменения в закон «О страховых пенсиях» уточняют, что работающие пенсионеры будут получать свою страховую пенсию и соответствующие выплаты на основании установленных на 31 декабря 2024 года сумм, без компенсации за недополученные средства из-за приостановки индексации пенсий с 2016 года.
Это означает, что работающим пенсионерам не будет предоставлено возмещение за выплаты, которые им не были начислены за указанный период при приостановке индексации пенсий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах начать рассмотрение этого законопроекта на следующей неделе и напомнил, что данную законодательную инициативу подготовила фракция «Единая Россия», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru