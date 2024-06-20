Работающим пенсионерам не будут компенсировать остановку индексации в 2016 году

Работающие пенсионеры не будут получать выплаты, которые им недоплачивались из-за приостановки индексации в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Внесенные изменения в закон «О страховых пенсиях» уточняют, что работающие пенсионеры будут получать свою страховую пенсию и соответствующие выплаты на основании установленных на 31 декабря 2024 года сумм, без компенсации за недополученные средства из-за приостановки индексации пенсий с 2016 года.

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Это означает, что работающим пенсионерам не будет предоставлено возмещение за выплаты, которые им не были начислены за указанный период при приостановке индексации пенсий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах начать рассмотрение этого законопроекта на следующей неделе и напомнил, что данную законодательную инициативу подготовила фракция «Единая Россия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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