Работающим пенсионерам не будут компенсировать остановку индексации в 2016 году

Работающие пенсионеры не будут получать выплаты, которые им недоплачивались из-за приостановки индексации в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Внесенные изменения в закон «О страховых пенсиях» уточняют, что работающие пенсионеры будут получать свою страховую пенсию и соответствующие выплаты на основании установленных на 31 декабря 2024 года сумм, без компенсации за недополученные средства из-за приостановки индексации пенсий с 2016 года.