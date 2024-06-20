Индексация пенсий в 2025 году пройдет одинаково для всех пенсионеров
В 2025 году индексация пенсий будет проводиться по единым правилам как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что размер прибавки будет одинаковым при равном стаже и что индексация за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет учтена после завершения ими трудовой деятельности.
По его словам, при расчете увеличения пенсии в следующем году будет учитываться размер пенсии с учетом всех предыдущих индексаций, включая периоды с 2016 по 2024 год.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны, передает «Радиоточка НСН».
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