Индексация пенсий в 2025 году пройдет одинаково для всех пенсионеров

В 2025 году индексация пенсий будет проводиться по единым правилам как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что размер прибавки будет одинаковым при равном стаже и что индексация за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет учтена после завершения ими трудовой деятельности.

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года

По его словам, при расчете увеличения пенсии в следующем году будет учитываться размер пенсии с учетом всех предыдущих индексаций, включая периоды с 2016 по 2024 год.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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