Работающим 1 июля будет положена повышенная плата
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко рассказала о том, что работающие в день голосования 1 июля граждане смогут получить повышенную оплату своего труда, все остальные получат стандартную оплату. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, россияне не должны потерять в заработке за июль. Святенко объяснила, что это право заложено в ТК РФ, 153 статья которого регулирует оплату труда граждан в выходные и праздничные дни.
Всероссийское голосование, посвященное внесению поправок в Конституцию РФ, было перенесено с 22 апреля на среду 1 июля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин объявил этот день нерабочим.
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