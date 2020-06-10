Работающим 1 июля будет положена повышенная плата

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко рассказала о том, что работающие в день голосования 1 июля граждане смогут получить повышенную оплату своего труда, все остальные получат стандартную оплату. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам сенатора, россияне не должны потерять в заработке за июль. Святенко объяснила, что это право заложено в ТК РФ, 153 статья которого регулирует оплату труда граждан в выходные и праздничные дни.

Всероссийское голосование, посвященное внесению поправок в Конституцию РФ, было перенесено с 22 апреля на среду 1 июля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин объявил этот день нерабочим.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ВыходныеГолосованиеКонституция РФ
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