Главного не забыли: «Обнуление» вернули на сайт голосования по Конституции

Речь идёт об изменении части 3 ст. 81 Конституции РФ, запрещающей одному и тому же лицу занимать пост президента более двух сроков подряд. При этом известно, что депутат Госдумы Валентина Терешкова ранее предложила новую формулировку - не учитывать сроки для действующего президента, которые он отработал в этой должности на момент принятия поправок в Основной закон.

К утру 8 июня «потерявшийся» пункт включили в перечень поправок на тематическом сайте, записав его в раздел №7. Теперь общее число президентских сроков ограничено двумя (без слова «подряд»), а предыдущие сроки президентства Владимира Путина не засчитываются, свидетельствует предлагаемая редакция документа.

Голосование по Конституции назначено на 1 июля — несмотря на то, что значительное снижение заболеваемости COVID-19 достигнуто не за счёт регионов, а за счёт Москвы. В половине субъектов РФ к 7 июня коэффициент распространения инфекции превышал 1, то есть не давал возможности ослаблять карантин.

Комментируя дату голосования по поправкам в Конституцию, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН отмечал, что именно пункт об «обнулении» сроков оппозиция будет использовать в своей кампании против предложенных изменений. Однако именно в этом случае совершенно не важно, когда именно состоится голосование, уверен он.

«Оппозиционеры вкладывают в обсуждение этого вопроса такую суть, что власть хочет «протащить» поправки об «обнулении». Но поправке об «обнулении» глубоко «фиолетово», будет она принята в июне, октябре или в июне 2021 года. Потому что для поправки об «обнулении» ключевой момент - это начало избирательной компании президента, до этого она, в общем-то, не работает. К «обнулению», боюсь, отношение не изменится никогда. Те, кто его принимает – будет принимать. Тех, кто не принимает, в сентябре не станет ни больше, ни меньше», - объяснял Журавлев.

Против «обнуления» выступила как несистемная оппозиция, так и системная: поправку отказалась поддержать фракция КПРФ в Госдуме.

Ранее известный российский дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике телеканала RT по теме поправок в Конституцию. Позже Лебедев в Telegram-канале написал, что чётко понимал: видео — в поддержку поправок. Однако пункт об «обнулении» президентских сроков дизайнер при этом не поддерживает.

«Я был уверен, что предложение об обнулении сроков Путина не имеет никакого отношения к тексту конституции. Я думал, что идея в том, что раз конституция новая, то и сроки считаются с нуля», - объяснился он.

