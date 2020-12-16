Работающих на стройках в РФ мигрантов обязали сдавать тест на COVID-19

Роспотребнадзор утвердил обновлённые рекомендации по профилактике COVID-19 на стройках, где работают мигранты, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, иностранцам следует сдать тест на коронавирус, а организация должна, перед отправкой на объект, разместить их в комнатах по типу обсерваторов.

При положительном тесте на COVID-19 мигрантов необходимо госпитализировать. В случае отрицательного анализа и отсутствием иммуноглобулина G, иностранец должен пробыть в обсерваторе в течение на 14 дней и сдать повторный анализ не ранее, чем через восемь дней.

На работу можно отправляться при отрицательном тесте на COVID-19 и наличии иммуноглобулина G.

По данным Минстроя РФ, в 50 из 77 регионов страны существует потребность в рабочих на стройках. В частности, не хватает специалистов из Узбекистана, Украины и Таджикистана. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пробьлему кадрового дефицита не может решить даже рост зарплат в отрасли в условиях пандемии.

