Работающих на стройках в РФ мигрантов обязали сдавать тест на COVID-19
Роспотребнадзор утвердил обновлённые рекомендации по профилактике COVID-19 на стройках, где работают мигранты, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно документу, иностранцам следует сдать тест на коронавирус, а организация должна, перед отправкой на объект, разместить их в комнатах по типу обсерваторов.
При положительном тесте на COVID-19 мигрантов необходимо госпитализировать. В случае отрицательного анализа и отсутствием иммуноглобулина G, иностранец должен пробыть в обсерваторе в течение на 14 дней и сдать повторный анализ не ранее, чем через восемь дней.
На работу можно отправляться при отрицательном тесте на COVID-19 и наличии иммуноглобулина G.
По данным Минстроя РФ, в 50 из 77 регионов страны существует потребность в рабочих на стройках. В частности, не хватает специалистов из Узбекистана, Украины и Таджикистана. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пробьлему кадрового дефицита не может решить даже рост зарплат в отрасли в условиях пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru