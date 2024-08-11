«Работа.ру»: Средняя зарплата электромонтажников в России составляет 103,4 тыс. руб.
Самые высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей предлагаются электромонтажникам, слесарям и комплектовщикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елену Артемьеву.
По ее словам, средняя зарплата электромонтажников в России составляет 103,4 тысячи рублей. На втором месте находятся комплектовщики с доходом в 86,6 тысяч рублей, а на третьем — слесари с 85,4 тысячами рублей.
Артемьева рассказала, что зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысяч рублей, а для электриков — 71,1 тысячу рублей. При этом уровень оплаты труда грузчиков и газовщиков в среднем составляет 52 тысячи и 48,7 тысяч рублей соответственно.
До этого в «Профессиях будущего» заявили RT, что в строительной отрасли наиболее востребованной профессией считается инженер-конструктор. Средние зарплаты таких специалистов начинаются от 145 тысяч рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по итогам первых шести месяцев Кения заняла первое место по приросту предложения о работе от российских работодателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru