«Работа.ру»: Средняя зарплата электромонтажников в России составляет 103,4 тыс. руб.

Самые высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей предлагаются электромонтажникам, слесарям и комплектовщикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елену Артемьеву.

По ее словам, средняя зарплата электромонтажников в России составляет 103,4 тысячи рублей. На втором месте находятся комплектовщики с доходом в 86,6 тысяч рублей, а на третьем — слесари с 85,4 тысячами рублей.

Артемьева рассказала, что зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысяч рублей, а для электриков — 71,1 тысячу рублей. При этом уровень оплаты труда грузчиков и газовщиков в среднем составляет 52 тысячи и 48,7 тысяч рублей соответственно.

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До этого в «Профессиях будущего» заявили RT, что в строительной отрасли наиболее востребованной профессией считается инженер-конструктор. Средние зарплаты таких специалистов начинаются от 145 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по итогам первых шести месяцев Кения заняла первое место по приросту предложения о работе от российских работодателей.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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