Лучший в России водитель троллейбуса работает в Самаре

Подведены итоги ХХI Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса». Победителем стал Сергей Василенко из Самары. Всего в конкурсе, который проводился в Чебоксарах, принимали участие 32 лучших водителя троллейбусов из различных городов России: Хабаровска, Новосибирска, Калининграда, Воронежа, Уфы, Пензы, Кирова, Саратова, Севастополя, Санкт-Петербурга и других. Мастера боролись за призовой фонд в 500 000 рублей.

Говоря о своей победе, Сергей Василенко напомнил о том, что он уже является двукратным серебряным призёром данного конкурса в 2020 и 2022 годах. Он также отметил высокий профессионализм и объективность судей по отношению ко всем участникам профессионального смотра.

«Это очень долгожданный приз, к которому приложены миллион усилий и не один год работы. Впервые в конкурсе я принял участие в 2012 году и занял тогда седьмое место. С того момента я понял, что хочу не только принимать участие в этом конкурсе, но и стать его победителем. Быть не просто призёром, не на втором, не на третьем месте, а именно выиграть его и доказать самому себе, что я на это способен», - признался лучший водитель троллейбуса России.

Как рассказали организаторы конкурса, в течение трех дней участники сдавали экзамены на знание правил дорожного движения, проводили приёмку троллейбуса перед выходом на линию, состязались в культуре обслуживания пассажиров и показывали своё мастерство в управлении троллейбусами. Самый непредсказуемый элемент соревнования сами участники между собой называют «Не урони бабушку!», так как для его проведения в салон троллейбуса ставится деревянная ростовая кукла, которая не должна упасть во время поездки.

Конкурс организован Министерством транспорта РФ, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и ГУП Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление». По словам первого заместителя главы Минтранса России Валентина Иванова, сегодня экологически чистый троллейбусный транспорт используется в 84 городах страны.

«Ежедневно троллейбусами перевозится около 2,5 млн. пассажиров. Поэтому проведение конкурса является очень важной частью национального проекта "Безопасные качественные дороги" и неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных водителей», - подчеркнул Иванов.

Место проведения конкурса выбрано неслучайно, так как в этом году отмечается 60-летие троллейбусного движения в Чувашии. Более того, в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в ближайшие месяцы республикой будет приобретено 40 новых троллейбусов. Также конкурс приурочен к 555-летию столицы региона — городу Чебоксары.

