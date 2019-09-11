Работа «ВКонтакте» полностью восстановлена
Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» устранён. Об этом НСН сообщили в пресс-службе соцсети. Там подчеркнули, что ранее сегодня у части пользователей возникли проблемы с загрузкой изображений, однако сейчас они устранены
«Мы оперативно всё восстановили, сейчас всё работает», - заявили НСН в пресс-службе «ВКонтакте».
Как напоминает RT, ранее сегодня пользователи «ВКонтакте» пожаловались на нестабильную работу соцсети. По данным сервиса Downdetector, в частности, речь идет о невозможности загрузки изображений и фотографий, а также проблемах с доступом к архивуснимков.
Проблемы в работе социальной сети наблюдаются по всей России. Большинство жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.
Юзеры отмечают, что сбой затронул только изображения. В остальном сайт работает исправно: проигрываются видео и аудио файлы, также не возникает проблем с отправкой текстовых сообщений.
Между тем, ранее стало известно, что социальная сеть тестирует отключение счётчика лайков и репостов под постами в ленте новостей. Скрывать лайки уже стал и Instagram, к примеру, в Австралии, Бразилии, Италии и ряде других стран. Узнать, сколько человек положительно оценили пост в этой соцсети может только автор аккаунта, напоминает РИА ФАН.
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