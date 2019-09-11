Работа «ВКонтакте» полностью восстановлена

Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» устранён. Об этом НСН сообщили в пресс-службе соцсети. Там подчеркнули, что ранее сегодня у части пользователей возникли проблемы с загрузкой изображений, однако сейчас они устранены

«Мы оперативно всё восстановили, сейчас всё работает», - заявили НСН в пресс-службе «ВКонтакте».

Как напоминает RT, ранее сегодня пользователи «ВКонтакте» пожаловались на нестабильную работу соцсети. По данным сервиса Downdetector, в частности, речь идет о невозможности загрузки изображений и фотографий, а также проблемах с доступом к архивуснимков.

Проблемы в работе социальной сети наблюдаются по всей России. Большинство жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

Юзеры отмечают, что сбой затронул только изображения. В остальном сайт работает исправно: проигрываются видео и аудио файлы, также не возникает проблем с отправкой текстовых сообщений.