Вслед за Инстаграмом: Cеть «ВКонтакте» начала скрывать число лайков

Социальная сеть в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для ограниченной части пользователей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова.

Некоторые пользователи, сами того не подозревая, попали в тестовую выборку, у которых скрыты «сердечки» в новостной ленте, а также на страницах сообществ. Как отмечает Законов, отношение россиян к лайкам за последние годы поменялось. Если раньше они были средством связи между автором постов и читателем, то сейчас они воспринимаются, как признак качества содержимого. Поэтому «ВКонтакте» решила посмотреть, что произойдет, если отключить этот «измеритель».