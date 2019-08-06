Вслед за Инстаграмом: Cеть «ВКонтакте» начала скрывать число лайков
Социальная сеть в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для ограниченной части пользователей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова.
Некоторые пользователи, сами того не подозревая, попали в тестовую выборку, у которых скрыты «сердечки» в новостной ленте, а также на страницах сообществ. Как отмечает Законов, отношение россиян к лайкам за последние годы поменялось. Если раньше они были средством связи между автором постов и читателем, то сейчас они воспринимаются, как признак качества содержимого. Поэтому «ВКонтакте» решила посмотреть, что произойдет, если отключить этот «измеритель».
Немного ранее такая функция появилась у Инстаграм. С помощью этого компании хотят остановить погоню за лайками и сподвигнуть пользователей создавать больше качественного контента, ни с кем не соревнуясь.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Подмосковье женщина на иномарке сбила девочек на «зебре»
- Нас на Юту променял. Посол США в России Хантсман подал в отставку
- Зеленский торопит встречу нормандской четверки
- Окружная комиссия отказалась регистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
- Мировые толстосумы потеряли за день $117 млрд