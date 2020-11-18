«Работа такая». Песков объяснил, почему чиновники часто болеют COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокая заболеваемость коронавирусом среди глав регионов и депутатов связана с характером их работы, передаёт РИА ФАН.
По словам представителя Кремля, работа чиновников предусматривает множественные контакты. «Они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефоне», - подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что, несмотря на принимаемые меры предосторожности, у губернаторов и депутатов риск заразиться «гораздо выше, чем в среднем по статистике».
Ранее с коронавирусом был госпитализирован советник президента России по культуре Владимир Толстой, сообщили «Известия». Кроме того 17 ноября COVID-19 был выявлен у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.
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