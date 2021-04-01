Работа приложения «Путешествую без COVID-19» для въезда в РФ будет бессрочной

Граждане Белоруссии, Армении и Киргизии смогут бессрочно пользоваться облегченным въездом на территорию РФ с помощью приложения «Путешествую без COVID-19». Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято правительством РФ. Приложение позволяет без препятствий въехать в Россию при наличии отрицательного теста на коронавирус.

В приложении можно выбрать клинику для тестирования, в котором также будет отображен результат. На границе достаточно предъявить результат теста в приложении.

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