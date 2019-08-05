Работа над ошибками: Онищенко одобрил медпункты в офисах

«Это не идея, это работа над ошибками. Производственный врач это та когорта медицинских работников, которые занимаются непосредственно профилактикой. Это та работа, которая начинается задолго до появления той или иной патологии, связанной с вредным воздействием производственных факторов», - заявил он.

Собеседник НСН добавил, что бизнес должен быть сам заинтересован в том, что работники могли получить медицинскую помощь, не покидая территорию предприятия.

«Наш бизнес, если он дорожит своим делом и своими кадрами, то он сам найдет возможности содержать эту медицину. Надеюсь, что бизнес на сугубо прагматических платформах научится считать эти деньги: что сегодня дешевле профилактировать, нежели довести до болезни, а потом мужественно лечить, изображая из себя доброхота, который заботится о здоровье своих работников», - добавил Онищенко.

Ранее Онищенко рассказал НСН, чем может обернуться для россиян старше 40 лет предоставление оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации.

