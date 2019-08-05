Работа над ошибками: Онищенко одобрил медпункты в офисах
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН рассказал, как постоянный медработник экономит средства работодателю.
В российских офисах могут появиться медицинские кабинеты – проработкой этого вопроса в настоящее время занимается Минздрав, сообщают «Известия». В других ведомствах рассматривают возможность выплаты компенсаций работодателям за открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС. При этом эксперты предупреждают, что открытие постоянного медпункта по карману лишь крупным фирмам.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о том, что поддерживает инициативу.
«Это не идея, это работа над ошибками. Производственный врач это та когорта медицинских работников, которые занимаются непосредственно профилактикой. Это та работа, которая начинается задолго до появления той или иной патологии, связанной с вредным воздействием производственных факторов», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что бизнес должен быть сам заинтересован в том, что работники могли получить медицинскую помощь, не покидая территорию предприятия.
«Наш бизнес, если он дорожит своим делом и своими кадрами, то он сам найдет возможности содержать эту медицину. Надеюсь, что бизнес на сугубо прагматических платформах научится считать эти деньги: что сегодня дешевле профилактировать, нежели довести до болезни, а потом мужественно лечить, изображая из себя доброхота, который заботится о здоровье своих работников», - добавил Онищенко.
Ранее Онищенко рассказал НСН, чем может обернуться для россиян старше 40 лет предоставление оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации.
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