СМИ: Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой экс-советника главы Минобороны
Арестованная по делу о смертельной автомобильной аварии Анна Владимирова — внучка известного государственного деятеля Николая Аброськина, сообщает Telegram-канал «112».
С 2015 по 2020 год он занимал пост первого заместителя управляющего делами президента РФ, а до этого работал советником министра обороны РФ. Чиновник является отцом матери 29-летней девушки, которая была задержана и заключена под стражу. Она ехала пьяной за рулем своего Mercedes-Benz GLE 450, потеряла управление и устроила массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. В результате два человека погибли.
Женщина сначала сбила мужчину на электровелосипеде, после чего продолжила движение и врезалась в несколько машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
