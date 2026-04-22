СМИ: Реальная инфляция в России достигает 15%, почти втрое превышая официальную
Власти России занимаются систематическим приукрашиванием экономической статистики, сообщает Financial Times со ссылкой на главу Военной разведки Швеции Томаса Нильссона.
По его словам, это необходимо, чтобы создать у Запада впечатление, что отечественная экономика успешно справляется с санкциями. Реальный уровень инфляции близок к 15% — уровню ключевой ставки Центробанка РФ, указал эксперт. Это почти в три раза выше официальных данных от Росстата — 5,87% по состоянию на конец марта.
Ранее «Сбер» заявил о резком ухудшении состояния экономики, предупредив о просрочках по кредитам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
