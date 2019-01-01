Общество

Онищенко предупредил об опасности «боевых» вирусов

19 июня20:47

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко обеспокоен новыми массированными медиаатаками на Россию со стороны Запада.

По мнению парламентария, создаваемым информационным шумом США и их союзники пытаются отвлечь общественное мнение от собственных грязных дел, передает РИА ФАН.

Как отметил Онищенко, «биологический терроризм — это не мнимая опасность». Депутат напомнил, что военные лаборатории США уже построены в Грузии, в Азербайджане, в Казахстане, на Украине.

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Геннадий Онищенко отметил, что «нас крайне заинтересовали исследования западных ученых, касающиеся природно-очаговых арбовирусных инфекций». Исследователей особенно интересовали всевозможные переносчики арбовирусных инфекций: комары, клещи, даже мухи.

Онищенко считает, что «необходимо обращать самое пристальное внимание на химические и биологические разработки, как на вид оружия массового поражения».

«Нам нужен системный подход, нужны быстрые и неординарные меры, в том числе по изобличению планов наших врагов», подчеркнул депутат.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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