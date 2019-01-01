Онищенко предупредил об опасности «боевых» вирусов

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко обеспокоен новыми массированными медиаатаками на Россию со стороны Запада.

По мнению парламентария, создаваемым информационным шумом США и их союзники пытаются отвлечь общественное мнение от собственных грязных дел, передает РИА ФАН.

Как отметил Онищенко, «биологический терроризм — это не мнимая опасность». Депутат напомнил, что военные лаборатории США уже построены в Грузии, в Азербайджане, в Казахстане, на Украине.