Онищенко предупредил об опасности «боевых» вирусов
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко обеспокоен новыми массированными медиаатаками на Россию со стороны Запада.
По мнению парламентария, создаваемым информационным шумом США и их союзники пытаются отвлечь общественное мнение от собственных грязных дел, передает РИА ФАН.
Как отметил Онищенко, «биологический терроризм — это не мнимая опасность». Депутат напомнил, что военные лаборатории США уже построены в Грузии, в Азербайджане, в Казахстане, на Украине.
Геннадий Онищенко отметил, что «нас крайне заинтересовали исследования западных ученых, касающиеся природно-очаговых арбовирусных инфекций». Исследователей особенно интересовали всевозможные переносчики арбовирусных инфекций: комары, клещи, даже мухи.
Онищенко считает, что «необходимо обращать самое пристальное внимание на химические и биологические разработки, как на вид оружия массового поражения».
«Нам нужен системный подход, нужны быстрые и неординарные меры, в том числе по изобличению планов наших врагов», подчеркнул депутат.
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