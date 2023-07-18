Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работа Керченской паромной переправы приостановлена до утра среды, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по Республике Крым.
В ведомстве уточнили, что работа переправы приостановлена с 21:00 до 5:00.
После теракта на Крымском мосту переправа работала только для грузового транспорта. Проехать на легковых машинах можно было через новые регионы.
На совещании с президентом Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на переправе через Керченский пролив задействовано семь паромов.
Атака на Крымский мост произошла 17 июля. Повреждена автомобильная часть. Погибли двое человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru