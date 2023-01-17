«Работа для “мясников”»: Сокуров назвал безумием вырезание сцен с неугодными актерами
Технически вырезать сцены возможно, но это просто безумие, сказал НСН режиссер Александр Сокуров.
Народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил в беседе с НСН, что технически вырезать сцены с неугодными актерами можно, но все это напоминает ему безумие.
Ранее член думского комитета по культуре Сергей Соловьёв предложил вырезать из российских фильмов эпизоды с «актерами-предателями» и их слова, если за это проголосуют россияне. Сокуров назвал инициативу безумием.
«Даже не знаю что сказать. Мне горько и тяжело все это слышать. Технически, конечно, все возможно. Безумие не имеет границ. Пусть делают что хотят, посмотрим, что получится. В советские времена тоже такое происходило, но не в таких масштабах, как предлагает депутат. Для «мясников» работы будет много, боюсь, что даже не справятся, так много этой работы будет», - сказал Сокуров.
Собеседник НСН отметил, что депутаты Госдумы могут поддержать подобную инициативу.
«Думаю, поддержат», - резюмировал Сокуров.
Ранее Александр Сокуров в эфире НСН заявил, что инициатива депутата Госдумы Екатерины Стенякиной о создании стоп-листов для артистов противоречит Конституции.
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