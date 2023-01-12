«Отменят Конституцию?»: Сокуров о стоп-листе артистов-критиков СВО
Создание черного списка артистов, не поддерживающих спецоперацию, противоречит Конституции России, сказал НСН Александр Сокуров.
Талантливые люди не покинут Россию из-за своей общественной позиции, те же, кто уедет, имеют право на собственный выбор. Об этом НСН заявил кинорежиссер Александр Сокуров.
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Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, финансируемых государством. В свою очередь глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и награды. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Сокуров критически отнесся к предложениям депутатов.
«Может быть, они совсем отменят Конституцию РФ? Каким будет следующий шаг? Все происходит как в бреду, как во сне», — заявил он.
Собеседник НСН отметил, что из России вряд ли уедут все талантливые люди.
«Если кто-то и уедет, значит, им за рубежом лучше. Оставьте людей в покое, пусть они живут как хотят, это их выбор. Право человека иметь свою точку зрения никто не отменял», — заключил кинорежиссер.
Ранее заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала идею лишать госфинансирования целые творческие коллективы, если хотя бы один их штатный или внештатный представитель осуждает спецоперацию России на Украине или призывает к антироссийским санкциям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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