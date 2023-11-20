Рабочие приступили к облицовке станции «Тютчевская»
20 ноября 202312:56
На станции метро «Тютчевская» началась облицовка потолка и стен платформы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На строящейся станции «Тютчевская» продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. В частности, началась облицовка потолка и стен платформенного участка. Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Федора Ивановвича Тютчева», - сказал Бочкарев.
На полу платформы уже уложен гранит и габбро, на путевые стены нанесено название станции.
Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что в оформлении зоны строители используют сочетание светлых шлифованных алюминиевых панелей с анодированными под цинк темными. Также облицована цокольная часть колонн на платформе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru