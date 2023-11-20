Рабочие приступили к облицовке станции «Тютчевская»

На станции метро «Тютчевская» началась облицовка потолка и стен платформы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На строящейся станции «Тютчевская» продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. В частности, началась облицовка потолка и стен платформенного участка. Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Федора Ивановвича Тютчева», - сказал Бочкарев.

На полу платформы уже уложен гранит и габбро, на путевые стены нанесено название станции.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что в оформлении зоны строители используют сочетание светлых шлифованных алюминиевых панелей с анодированными под цинк темными. Также облицована цокольная часть колонн на платформе.

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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
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