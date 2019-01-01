Пятнистая «крестница» Стивена Сигала родила трех котят

Ранее сообщалось, что самку обнаружили экологи, когда она уже стала достаточно взрослой и могла сама добывать себе пищу. В 2015 году Владивосток посетил знаменитый актёр боевиков Стивен Сигал. Целью его визита стало сохранение диких животных Дальнего Востока России.

Именно он принимал участие в поиске котят дальневосточных краснокнижных животных, которые остались, в силу обстоятельств, без матерей. Акция проходила в Хасанском районе Приморского края России в национальном парке «Земля леопарда».

Знаменитый актёр назвал самку леопарда в честь первой жены Чингисхана Королевыой Борте, которая родила великому завоевателю девять детей.

