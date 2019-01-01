Общество

Пятнистая «крестница» Стивена Сигала родила трех котят

7 июня09:50

Самка дальневосточного леопарда, которая стала крестницей голливудского актёра Стивена Сигала в очередной раз родила котят.

Как рассказали корреспонденту НСН в объединенной дирекции национального парка «Земля леопарда», фото ловушки зафиксировали проходящую самку, за которой шли двое котят. Специалисты, которые работают в заповеднике, отметили, что это уже третье потомство, которое произвела на свет эта самка.

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Ранее сообщалось, что самку обнаружили экологи, когда она уже стала достаточно взрослой и могла сама добывать себе пищу. В 2015 году Владивосток посетил знаменитый актёр боевиков Стивен Сигал. Целью его визита стало сохранение диких животных Дальнего Востока России.

Именно он принимал участие в поиске котят дальневосточных краснокнижных животных, которые остались, в силу обстоятельств, без матерей. Акция проходила в Хасанском районе Приморского края России в национальном парке «Земля леопарда».

Знаменитый актёр назвал самку леопарда в честь первой жены Чингисхана Королевыой Борте, которая родила великому завоевателю девять детей.

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Фото: Royal Zoological Society of Scotland
ТЕГИ:Стивен СигалРоссия