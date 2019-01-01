Лавров держит руку на яйцах МИДовских сапсанов

«Всем было рассказано, что не надо в это самое горячее время подходить. Пока там маленькие птенцы не надо там появляться. В МИД это выполняют. У них строго с этим. Опять же охрана хорошая там, посторонних нет», — рассказал Сорокин.

Орнитологи планируют подняться к соколам-сапсанам до конца мая, чтобы проведать семейство, признался собеседник НСН.

Напомним, что в ходе реконструкции шпиля МИДа, которая проводилась в 2016-2017 годах, инженеры встроили в него птичий дом-гнездо для облюбовавшей это место пары соколов-сапсанов.