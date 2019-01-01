Лавров держит руку на яйцах МИДовских сапсанов
Орнитолог Александр Сорокин рассказал НСН, как министр иностранных дел России взял шефство над семьей соколов-сапсанов, поселившихся на шпиле высотки МИДа.
Уже совсем скоро в семействе соколов-сапсанов, обитающих на шпиле здания МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве, будет пополнение. Сотрудники ведомства во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым с нетерпением ждут этого события, сообщил НСН руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.
«Из МИД позванивают специально, интересуются регулярно: "Как там наши сапсаны?", - рассказал НСН Сорокин. - Сергей Викторович [Лавров] про них вспоминает довольно часто, спрашивает про них. Когда мы ему впервые о соколах на шпиле МИДа рассказали, Лавров ответил: “Ваше сообщение окрыляет нашу дипломатическую службу”».
По словам орнитолога, сапсаны уже отложили яйца, поэтому сотрудники министерства сейчас четко следуют указаниям специалистов и не тревожат птиц в столь ответственное время до появления на свет птенцов.
«Всем было рассказано, что не надо в это самое горячее время подходить. Пока там маленькие птенцы не надо там появляться. В МИД это выполняют. У них строго с этим. Опять же охрана хорошая там, посторонних нет», — рассказал Сорокин.
Орнитологи планируют подняться к соколам-сапсанам до конца мая, чтобы проведать семейство, признался собеседник НСН.
Напомним, что в ходе реконструкции шпиля МИДа, которая проводилась в 2016-2017 годах, инженеры встроили в него птичий дом-гнездо для облюбовавшей это место пары соколов-сапсанов.
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