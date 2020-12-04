Пятитысячная очередь на прививку от COVID

Вакцины будут поставляться в регионы по мере наращивания их производства. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова во время правительственного брифинга. По ее словам, возможность получить прививку в первую очередь получат медработники, учителя, соцработники, сотрудники правоохранительных органов. «Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом», - предупредила вице-премьер. Таким образом, она не задержалась с исполнением президентского поручения: Владимир Путин 2 декабря распорядился начать «масштабную» вакцинацию от коронавируса, поскольку, по его данным, уже в ближайшее время объемы выпуска вакцины достигнут двух миллионов доз. К массовому распространению готовят две вакцины – «Спутник V» Центра имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» при Роспотребнадзоре.

В Вооруженных силах России вакцинация уже идет. Раньше других регионов начинается она в Москве. Электронная запись на вакцинацию стартовала уже сегодня, и за первые 5 часов c момента открытия электронной регистрации пять тысяч врачей, учителей и социальных работников записались на прививку от COVID-19. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В свою очередь, заммэра Анастасия Ракова сообщила, что к началу 2021 года в мегаполисе планируется открыть в общей сложности 170 пунктов вакцинации от COVID-19. Сейчас в городе их 70, они заработают уже в субботу, 5 декабря.

Прокомментировала Татьяна Голикова и публикации, в которых отмечалось несоответствие данных о заболеваемости коронавирусом, публикуемых оперативным штабом, данным Росстата. По словам вице-премьера, и те и другие достоверны, а различаются по объективным причинам: оперштаб учитывает текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат – еще и случаи, в которых диагноз уточнялся после вскрытия.

Усмотрела вице-премьер и замедление темпов распространения коронавируса в России. По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения COVID-19 или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61, заявила Татьяна Голикова.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 27 403 человека – это несколько меньше показателя предыдущего дня, но превышает данные последних дней ноября и первых двух декабрьских.

