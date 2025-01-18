Пятерых россиян, пострадавших в ДТП на Шри-Ланке, выписали из больницы

Пять пострадавших накануне в ДТП на Шри-Ланке россиян выписаны из больницы, сообщили в посольстве России.

Два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Там отметили, что еще семеро россиян продолжают лечение.

Ранее глава пресс-службы посольства РФ Герман Федоров сообщил, что в ДТП пострадали 12 россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

СМИ сообщили, что в результате ДТП с российскими туристами на Шри-Ланке около 19 человек пострадали, водитель автобуса погиб. Отмечалось, что транспортное средство столкнулось с перевозившим цемент грузовиком на Южном скоростном шоссе.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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