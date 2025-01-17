СМИ: В Шри-Ланке 19 туристов из России пострадали в ДТП

Автобус с группой российских туристов попал в аварию в Шри-Ланке. Об этом пишет местный портал Adaderana.

По его данным, транспортное средство столкнулось с перевозившим цемент грузовиком на Южном скоростном шоссе. В момент ДТП в автобусе находились около 30 россиян.

В результате аварии водитель автобуса погиб, около 19 туристов пострадали. Раненых доставили в местную больницу.

Ранее в Таиланде автобус с российскими туристами протаранил внедорожник и врезался в бетонное ограждение, пострадали 27 человек, напоминает 360.ru.

