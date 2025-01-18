Два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Три грузовых автомобиля столкнулись и загорелись в субботу днем на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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В МЧС России отметили, что месте происшествия работают 12 специалистов и четыре единицы техники ведомства.

По данным МЧС, два человека погибли в результате ДТП. ОДного пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадали десять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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