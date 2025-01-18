Два человека погибли в ДТП в Иркутской области
18 января 202513:11
Три грузовых автомобиля столкнулись и загорелись в субботу днем на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В МЧС России отметили, что месте происшествия работают 12 специалистов и четыре единицы техники ведомства.
По данным МЧС, два человека погибли в результате ДТП. ОДного пострадавшего госпитализировали.
Ранее в Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки пострадали десять человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru