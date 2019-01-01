Пятая часть россиян рассказали о снижении доходов
Пятая часть (18,3%) россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Таковы данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. 62,5% опрошенных заявили, что их доход за год не изменился, а 19,2% - что зарплаты увеличились.
41,4% респондентов сообщили о выросшей трудовой нагрузке, у 6,6% она снизилась, а у 52% осталась на прежнем уровне, пишут «Известия».
В опросе участвовали 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп.
По официальными данными Росстата, средняя зарплата по стране за год выросла на 9,4%. В марте 2019-го она составляет 46,3 тыс. рублей, годом ранее этот показатель был на уровне 42,3 тыс. рублей, передает Ura.ru.
Ранее экономист Василий Колташов заявил НСН, что дохода в 60 тысяч рублей российской семье едва хватит на скромную жизнь.
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