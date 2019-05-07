Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом. Как отмечает РИА Новости, к такому выводу после проведенной проверки пришли в Россельхознадзоре.
Специалисты рассказали, что в стране ежегодно производят около 5,5 миллиона тонн переработанного питьевого молока, примерно три миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого. При этом каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу. В ведомстве подчеркнули, что решить проблему можно путем обязательной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции. Она будет введена 1 ноября.
В свою очередь, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил в эфире НСН, что уберечься от фальсификата россияне никак не могут и уже привыкли за него переплачивать.
Накануне стало известно, что Россия отменяет тотальный запрет на поставки молока из Белоруссии. Как пишет Газета.ру, он был был введен в июне 2018 года, и распространялся на пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, а также сухое молоке и сливки.
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