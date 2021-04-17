Пять российских сенаторов отчитались о владении недвижимостью за рубежом

Пять российских парламентариев указали зарубежную недвижимость в декларациях о доходах. Соответствующие документы опубликованы на сайте Совфеда.

Бедный мистер Путин. Президент обнародовал декларацию о доходах

Среди сенаторов, владеющих недвижимостью за границей, оказались глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также представители Воронежской, Тульской, Ивановской областей и республики Удмуртии.

В декларации Клишаса указано, что он владеет участком земли площадью 543 квадратных метра, а также домом площадью 432 квадратных метра в Швейцарии. У российских парламентариев также есть квартиры в Черногории, Болгарии, Германии и Великобритании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Декларация О ДоходахНедвижимостьСенаторыСовет Федерации РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры