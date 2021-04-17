Пять российских сенаторов отчитались о владении недвижимостью за рубежом

Среди сенаторов, владеющих недвижимостью за границей, оказались глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также представители Воронежской, Тульской, Ивановской областей и республики Удмуртии.

В декларации Клишаса указано, что он владеет участком земли площадью 543 квадратных метра, а также домом площадью 432 квадратных метра в Швейцарии. У российских парламентариев также есть квартиры в Черногории, Болгарии, Германии и Великобритании.

