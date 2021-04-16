Бедный мистер Путин. Президент обнародовал декларацию о доходах

Президент Владимир Путин получил 9 994 692 рубля дохода за минувший 2020 год. Эта сумма значится в его декларации о доходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля. Список имущества, которым владеет глава государства, все тот же: квартира, гараж, две 21-х «Волги», «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании - еще одна квартира и гаражное место.

Декларации о доходах высших должностных лиц в пятницу, 16 апреля, опубликовали на своих сайтах большинство органов государственной власти. Из этих документов следует, что куда выгоднее, чем возглавлять страну, руководить правительством или одной из палат Федерального Собрания. Вот, например, доход премьер-министра Михаила Мишустина в первый год работы на этом посту вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим – последним годом работы в Федеральной налоговой службе. И составил 19,9 миллиона рублей – вдвое против президентского. Эта сумма складывается из доходов по месту работы и процентов по банковским депозитам, на которые размещены средства, заработанные в бизнесе, до перехода на госслужбу, - пояснили в пресс-службе правительства. А если считать семейный доход, то чета Мишустиных заработала за минувший год 83,8 миллиона рублей.

Законотворчество в России – занятие сколь хлопотливое, столь и доходное. Не размениваясь на рядовых парламентариев, среди которых встречаются и миллиардеры, обратимся к декларациям о доходах глав обеих палат Федерального Собрания. Так, доход председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко составил почти 17,5 миллионов рублей. Она владеет дачей с большим участком, квартирой, хозблоком, машиноместом, имеет также три нежилых здания, объект незавершенного строительства и четыре участка земель населенных пунктов.

А председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2020 год в размере более 84 миллионов рублей. Вместе с тем, как стало известно ТАСС, более половины этих доходов Володин направил на благотворительность. Большую часть его дохода составляет прибыль по вкладам, где размещены средства, вырученные от продажи акций бизнес-структур, в создании которых принимал участие Володин до 2007 года.

Да что там премьеры и спикеры! Глава президентской администрации и даже пресс-секретарь президента заработали за прошлый год больше своего патрона! Антон Вайно задекларировал почти 12,2 миллиона рублей, Дмитрий Песков – более 12,5 миллионов.

Бедный, бедный мистер Путин…

