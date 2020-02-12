Пять онкоцентров откроют в Крыму

Власти Крыма планируют открыть пять межрайонных онкологических центров в республике. Об этом сообщает КИА со ссылкой на Минздрав по региону.

По данным агентства, об этом в ходе заседания Совета министров заявил глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.

По словам Чемоданова, первые центры откроются уже в текущем году. Пять онкоцентров распределят между Симферополем, Джанкой, Керчью, Феодосией и Евпаторией.

