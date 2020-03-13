Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В Москве подтверждено еще пять случаев заражения новым коронавирусом. Информацию об этом распространил оперативный штаб российской столицы. Таким образом, в мегаполисе на сегодня выявлено 24 случая COVID-19.

Заболевшие недавно вернулись из поездки за границу. Они прилетели из Германии и Италии рейсами Мюнхен – Москва и Бергамо – Москва. Два пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, ещё двое - в инфекционной городской больнице №1. Один заболевший лечится в инфекционном учреждении Московской области.

Уже определён полный круг близких контактов заболевших, в частности. во время авиаперелёта. С пассажирами сейчас связываются медики, сделана адресная СМС-рассылка. Двое родственников инфицированных получают помощь в инфекционной больнице. Один из заболевших – девочка - подросток. Её школа закрыта на карантин.

