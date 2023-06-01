Пять новых категорий товаров начнут маркировать в России с 1 сентября

Речь идёт о биологически активных добавках (БАД), антисептиках, медицинских изделиях, безалкогольных напитках и соках, креслах-колясках. Это, в том числе, вода для детского питания, предназначенная для гигиены рук парфюмерно-косметическая продукция, санитарно-гигиенические изделия.

Уточняется, что с 1 сентября производители данных товаров должны начать регистрироваться в системе, а обязательная маркировка будет наноситься с 1 октября текущего года.

Ранее в России стартовала обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».